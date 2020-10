Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour d'Italie : Arnaud Démare voit quadruple Reuters • 14/10/2020 à 16:58









Tour d'Italie : Arnaud Démare voit quadruple par Florian Burgaud (iDalgo) Il est dans la forme de sa vie. En remportant la onzième étape du Giro d'Italia 2020 dans les rues de Rimini, où l'épreuve n'était plus arrivée depuis 1960, le champion de France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) lève les bras pour la quatrième fois. La dernière fois qu'un tricolore avait réalisé la même performance de l'autre côté des Alpes ? C'était le grand Bernard Hinault en 1982. C'est dire la performance de celui qui compte maintenant 36 points d'avance sur Peter Sagan (Bora-Hasngrohe), deuxième ce mercredi, au classement par points. Avant cela, une échappée de cinq éléments avait pris la poudre d'escampette à la sortie de Porto Sant'Elpidio : le Belge Sander Armée (Lotto-Soudal), son dernier élément, n'a été repris qu'à huit kilomètres de l'arrivée. Au général, le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) reste leader à la veille d'une étape au profil de montagnes russes tracée autour de Cesenatico.

