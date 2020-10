Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour d'Italie : Arnaud Démare double la mise Reuters • 08/10/2020 à 18:35









Tour d'Italie : Arnaud Démare double la mise par Florian Burgaud (iDalgo) Il est insaisissable. Le champion de France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté, ce jeudi après-midi, sa deuxième étape du Tour d'Italie 2020 au sprint à Matera. Déjà lauréat il y a deux jours en Sicile, pour quelques centimètres, il a cette fois-ci dégoûté ses concurrents en gagnant avec au moins cinq longueurs d'avance. Cette victoire permet au Nordiste de prendre la tête du classement par points : il portera donc le maillot cyclamen ce vendredi dans une étape également promise aux sprinters. Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) garde logiquement sa tunique rose de leader du classement général.

