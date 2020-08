Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour d'Emilie : Vlasov confirme son excellente forme Reuters • 18/08/2020 à 17:28









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il va falloir s'habituer à prononcer son nom. Aleksandr Valsov, champion de Russie en titre, s'est imposé pour la troisième fois de la saison. Cette fois-ci, le longiligne coureur de l'équipe Astana s'est montré le plus fort sur les pentes abruptes menant au sanctuaire de San Luca à Bologne (Italie). Avec quelques secondes d'avance sur Almeida (Deceunink Quickstep), le coureur de 24 ans a ajouté un nouveau succès après celui acquis récemment sur les pentes du Mont Ventoux. Pour compléter le podium, on retrouve l'italien Diego Ulissi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.