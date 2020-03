Toulouse : une Marianne pendue par des militants de l'Action française

L'Action française refait parler d'elle. Plusieurs militants de sa branche toulousaine ont décidé de "condamner à mort la République", selon leurs propres termes, à leur façon samedi 29 février, raconte La Dépêche du Midi. Des photos d'une poupée à l'effigie de Marianne, symbole de la République, pendue sur le Pont-Neuf à Toulouse par une dizaine de personnes, ont ainsi été relayées. "Réveil matinal pour nos militants toulousains qui s'en allaient ce matin condamner à mort et pendre Marianne sur le Pont Neuf pour signifier la trahison séculaire de la république !", pouvait-on lire sur le compte d'Action française - Toulouse.Lire aussi « La droite en France est imprégnée de la pensée maurrassienne »Un message accompagné notamment du hashtag #ABasLaGueuse. "Contre un régime instable, irresponsable, à court terme et qui divise, contre une république centralisatrice soumise aux lobbies qui sacrifie le bien commun aux intérêts particuliers et à la démagogie, vite la Monarchie ! Pour que vive la France, vive le Roi !", ont ajouté les militants sur leur compte Twitter. De quoi provoquer la colère de plusieurs personnalités politiques locales, qui ont demandé des sanctions dans ce dossier. Sébastien Lapaque - Pourquoi je ne relirai pas Maurras "Ces actes inadmissibles doivent être sanctionnés par la justice"Georges Méric, président (PS) du Conseil départemental de la Haute-Garonne, a "condamné fermement" cette "action...