Toulouse se réveille à Pau par Samuel Messberg (iDalgo) La Section Paloise recevait le Stade Toulousain pour le compte de la neuvième journée de Top 14 ce samedi après-midi. Les Toulousains se sont imposés sur le score de 22-16 alors qu'ils étaient menés 13-6 à la pause et qu'ils n'ont marqué qu'un seul essai par l'intermédiaire de Médard. Cette victoire qui est la première depuis quatre matchs pour les visiteurs leur permet d'accrocher la seconde place mais avec deux matchs d'avance sur le premier et ses poursuivants. La Section Paloise reste elle à la huitième position. Une victoire de bon augure qui devra être bonifiée contre Agen, dernier du classement lors de la prochaine journée.

