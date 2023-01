Toulouse relève la tête contre Ajaccio

Avec un Dejaegere de gala.

Toulouse 2-0 Ajaccio

Toulouse (4-3-3) : Dupé - Sylla,…

Et la santé pour Bibiche, surtout !Dans le sillage d'un très bon Dejaegere, le Téfécé a renoué avec le succès face à Ajaccio, dans un Stadium tout heureux de démarrer l'année de la meilleure des manières (2-0).La domination des premiers instants est concrétisée par Chaïbi, auteur d'une magnifique frappe sous la barre de Leroy (11). Un but finalement annulé par la vidéo pour une poussette préalable de Ratão. Les intentions de jeu sont toulousaines et le champion en titre de Ligue 2 se crée plusieurs situations, à l'image de ce contredevant Dejaegere dans la surface (24). En face, Ajaccio attend l'approche de la mi-temps pour tenter enfin sa chance, mais Belaïli ne trouve que le petit filet (39). Le seul tir de l'après-midi pour les visiteurs.Une partie qui se décante finalement dès le retour des vestiaires. Servi plein axe, Dejaegere s'arrache pour mettre sur orbite Ratão, lequel délivre le Stadium d'une frappe croisée. Coup dur pour les Corses, qui perdent en plus Koné sur blessure. Et cèdent à nouveau face au capitaine belge, cette fois à la volée après une merveille de centre de... Ratão. Hors-jeu au moment de partir dribbler Leroy, Chaïbi n'a décidément pas le droit de participer à la fête (69), pas plus qu'Aboukhlal, qui bute sur le dernier rempart ajaccien (76).Toutes les séries ont une fin, et celle de matchs sans défaites de l'ACA est terminée.