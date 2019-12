Toulouse, recruter plus pour gagner moins

Antoine Kombouaré est entré dans l'histoire du Téfécé : avec huit défaites de rang, le Kanak égale le record absolu de déconvenues consécutives du club en Ligue 1 qui remonte à 2005. Mais même s'il est à la rue, l'entraîneur paye surtout un recrutement estival désastreux qu'il convient d'analyser. Tant ce mercato symbolise tout ce qu'il ne faut pas faire pour se pérenniser dans l'élite.

Sadran : " Un spectacle pas digne d'être payé "

Disgustín' Rogel

C'est à dix minutes de la fin que les supporters toulousains ont dit "" Assez de ce spectacle affligeant, qui leur est servi depuis plusieurs mois. Assez de représenter la risée de la Ligue 1, pourtant pas d'un niveau fou actuellement. Assez, enfin, de voir leur club mourir à petit feu sous les yeux d'une direction amorphe. Sur la pelouse, les Toulousains ne réussissaient rien face à Reims (0-1) et se dirigeaient vers une risible huitième défaite consécutive en championnat. Alors, les Indians Tolosa ont déserté le virage Brice Taton pour se diriger vers la tribune présidentielle et s'expliquer avec Olivier Sadran, présent dans les travées.Une cohue rare, à Toulouse. Qui a entraîné des débordements parfois violents entre supporters, stadiers et vigiles. La soirée s'est conclue dans une ambiance délétère, cristallisant un peu plus la rupture - désormais irréversible - entre deux camps : ceux qui aiment le Tèf, et ceux qui le dirigent. Malgré une énième défaite au bout, la fin du match aurait-elle pu se passer différemment ? Le déroulement de la rencontre laisse à penser que oui, car tout a basculé sur une incroyable erreur individuelle de la recrue Augustín Rogel. Qui représente, à l'insu de son plein gré, à peu près l'ensemble de ce que les supporters reprochent aux dirigeants depuis des années : l'amateurisme.Il faut remonter à la mi-juillet, pour comprendre l'arrivée de Rogel sur les bords de la Garonne. Christopher Jullien s'est engagé quelques semaines auparavant au Celtic, et Toulouse se retrouve orphelin d'un défenseur central fort physiquement. Les pistes se succèdent, et le TFC jette finalement son dévolu sur un inconnu uruguayen qui évolue en Russie au Krylia Sovetov. 1,90 m, 84 kilos et surtout 2,5 millions d'euros : déjà à cette époque, la somme