Toulouse réalise le sans faute par Victor Gatinel (iDalgo) Six victoires et autant de rencontres de Champions Cup. Voilà le bilan du Stade Toulousain à l'issue de la phase de poules. Cet après-midi les Champions de France en titre recevaient Gloucester avec comme objectif de s'imposer pour s'assurer un 1/4 de finale à domicile. Mission accomplie avec une victoire 35-14. L'essai transformé de Zammit dès la 2e minute ne fait pas douter les joueurs de la ville rose qui répondent en trois temps. Tekori s'en va aplatir (14e), imité à deux reprises par Ntamack (20e et 33e). Juste avant la pause, Woodward trouve la faille et maintient les Anglais dans la rencontre. En seconde période, Ramos se charge de transformer les points de Marchand (51e) et Baille (61e) pour assommer définitivement les visiteurs. Ce succès bonifié offre donc l'avantage au Stade Toulousain, leader du groupe 5, de recevoir lors du prochain tour de la compétition.

