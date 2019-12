Toulouse : pourquoi certains veulent-ils brûler le sapin de Noël géant ?

Au pied du sapin géant installé dans le centre-ville de Toulouse, ni paquet cadeau, ni petit soulier dans l'attente de la soirée du 24 décembre. Sous l'arbre de 20 mètres, on trouve surtout des vigiles présents 24 h /24 et une sécurité généralement renforcée. Une obligation afin que le conifère ne soit pas brûlé par les manifestants, révèle France 3 Occitanie. C'est une nouveauté qui devait devenir un véritable symbole dans la Ville rose. Composé de 385 petits sapins de 1,80 mètre de haut, posés sur une structure métallique, il a fait débat pour son coût écologique. Pourtant, il s'agissait là d'un choix assumé par la municipalité de Jean-Luc Moudenc. La majorité a préféré abattre de petits arbres cultivés pour l'occasion, plutôt qu'un arbre géant qui aurait mis 80 ans à pousser. Mais depuis son installation le 20 novembre dernier, "jour de l'arbre", il est devenu un point de ralliement, cristallisant l'opposition. Gilets jaunes ou manifestants opposés à la réforme des retraites n'hésitent pas à le cibler. "Brûle ton sapin"Dans la ville, des tags se font même l'écho de cette volonté de transformer le sapin en torche géante. On peut ainsi lire "Brûle ton sapin" ou encore "brûlez le sapin". Le 12 décembre dernier, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, des manifestants ont réussi à s'approcher de l'arbre, se contentant toutefois de le "redécorer". Les autorités se sont donc...