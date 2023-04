Toulouse, pour l’histoire

Toulouse fans during the French Cup, semi-final match between Annecy and Toulouse at Parc Des Sports on April 6, 2023 in Annecy, France. (Photo by Franco Arland/Icon Sport)

Passé sous sa forme actuelle en 1979, le Téfécé n'avait jamais connu pareil moment de gloire : une finale de coupe de France. Une anomalie dans l'histoire du foot français qui est désormais réparée. En attendant plus ?

Il n’y avait qu’à voir la pelouse de la Beaujoire prise d’assaut, mercredi soir après la victoire des Canaris face à Lyon (1-0), pour mesurer le bonheur que procure une qualification en finale de coupe de France. Même lorsqu’il s’agit de la deuxième consécutive. Vingt-quatre heures plus tard, le moment est encore plus fort pour Toulouse, qui n’a connu cette joie qu’à une seule reprise, en 1957. Et encore, le club a eu le temps de changer deux fois d’appellation entre temps (le premier TFC disparaissant pour être remplacé par l’US Toulouse en 1970, renommé à nouveau TFC en 1979). Soixante-six ans plus tard, la quatrième ville de France va pouvoir goûter à nouveau à une finale nationale.

Déjà dans les annales

« Pour nous et pour les supporters, ça reste un événement important », savourait Philippe Montanier, finaliste malheureux de la compétition en 2014 avec Rennes, au coup de sifflet final. Un événement dont les presque 800 supporters violets présents au parc des Sports ainsi que les milliers d’autres sortis célébrer dans les rues toulousaines au coup de sifflet final se souviendront longtemps. Et ce, quel que soit l’issue de la finale, le 29 avril. Il n’y a qu’à regarder les nombreuses réactions d’anciens joueurs du club pour s’en rendre compte, comme Wissam Ben Yedder, qui s’est empressé de dégainer un coeur violet sur son compte Twitter dès le coup de sifflet final. Il faut dire que dans l’histoire récente du club, les plus grand moments restent la qualification pour les barrages de Ligue des champions en 2007, ou l’épopée folle menée par Pascal Dupraz neuf ans plus tard. Sans oublier la déception immense de cette demi-finale perdue à domicile contre Guingamp, en 2009. Des titres ? Très peu pour eux.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com