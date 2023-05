Toulouse, plus foot la ville

General view during the French Cup Final 2023 match between Nantes and Toulouse at Stade de France on April 29, 2023 in Paris, France. (Photo by Sandra Ruhaut/Icon Sport)

L’effervescence dans la ville rose en ce long week-end de Coupe de France a permis au football de remporter la bataille des cœurs à Toulouse, où on aime tous les ballons, qu’ils soient ronds ou ovales.

Le sport a rythmé le long week-end des Toulousains, qui l’ont vécu à domicile comme à l’extérieur, quitte à avaler plusieurs centaines de kilomètres pour vivre le moment en direct. Ils étaient près de 15 000 place du Capitole ce samedi après-midi pour assister à la déroute du Stade toulousain, l’autre fierté locale, face aux Irlandais du Leinster, puis 18 000 dans la foulée pour se régaler devant la démonstration du TFC. Plus au nord, ils étaient entre 1500 et 3000 sur les terres du XV du Trèfle et surtout 26 000 fans des Violets à Saint-Denis. Avec une nouveauté à la clé : le Stade a perdu et le TFC a gagné, ce qui pourrait permettre au ballon rond de continuer à gagner en popularité dans la capitale occitane.

Toulouse, exclusivement terre de rugby ?

Dans l’imaginaire collectif, Toulouse rime avec rugby, mais le football est aussi très apprécié des Toulousains. Le principe même d’une ville multisport d’élite où cohabitent rugby et football, mais également handball et volleyball. « Les gens aiment autant le foot que le rugby. On aime le ballon, peu importe qu’il soit rond ou ovale » , rappelait Alexandre Roux, capo des Indians Tolosa, dans la web série Ultras Violets . Un constat partagé par Zoé, Toulousaine de naissance partie faire ses études à Aix-en-Provence. « L’ambiance samedi soir, c’était tellement bien, c’était inespéré d’arriver jusque-là », insiste l’étudiante en sciences politiques avant de préciser « qu’il y avait autant de monde pour cette finale que quand c’est le rugby, mais ce n’est pas le même public ». …

Propos recueillis par LB, sauf mentions

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com