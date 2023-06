Toulouse : pas de panique, la situation est sous contrôle

Damien COMOLLI (President Toulouse TFC) during the Ligue 1 Uber Eats match between Toulouse FC and Olympique de Marseille at Stadium Municipal on February 19, 2023 in Toulouse, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Comme officialisé mercredi, via un communiqué laconique, Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur de Toulouse. Ce départ surprenant, qui s’ajoute à celui de plusieurs joueurs cadres non prolongés, laisse à penser que le TFC part en vrille. À tort.

Il faut bien reconnaître qu’à première vue, la décision paraît rude. Deux saisons abouties, une identité de jeu saluée, un titre de champion de Ligue 2, un maintien serein en Ligue 1 et, surtout, une Coupe de France qui trône fièrement dans l’armoire à trophées : le bilan de Philippe Montanier sur le banc du Toulouse FC a de quoi faire un paquet d’envieux. Cela n’a pas empêché le technicien normand d’emprunter le même chemin que bon nombre de ses confrères au cours des derniers mois, à savoir celui de la sortie. Le club de la Ville rose a en effet officialisé, ce mercredi, la fin de sa collaboration avec l’ancien entraîneur de Rennes ou Lens. Chez les supporters violets, la stupéfaction peut être accompagnée d’une once d’angoisse, dans la mesure où quatre joueurs majeurs du onze de départ – Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et Maxime Dupé – ont choisi de partir libre cet été, imités quelques semaines plus tard par la gâchette anglaise Rhys Healey. Une sacrée page est en train d’être tournée, alors que se profilent un mercato estival brûlant et un exercice 2023-2024 de tous les dangers (participation à la Ligue Europa, Ligue 1 à dix-huit clubs). Au fond, cependant, il n’y a pas vraiment lieu de s’inquiéter.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com