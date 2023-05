information fournie par So Foot • 14/05/2023 à 14:57

Toulouse-Nantes décalé à 16h30 à cause d’une opération de déminage

Il y a du grabuge au Stadium.

Initialement prévu à 15h, le remake de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes a été reporté à 16h30. La raison ? Une opération de déminage dans la tribune Revault, où se situe le parcage visiteur, est en cours et a été demandée sur ordre du préfet. Aucun supporter toulousain ou nantais n’a encore pu pénétrer dans l’enceinte, l’ouverture des portes est prévue à 15h30 pour un coup d’envoi qui aura donc lieu une heure plus tard.…

AC, avec RB à Toulouse pour SOFOOT.com