Toulouse-Marseille : «Je me suis toujours senti important», assure Valère Germain

Il a été parmi les derniers à quitter l'un des terrains du centre Robert Louis-Dreyfus à l'issue d'un pilonnage en règle des gardiens marseillais. Après un passage réparateur au vestiaire, Valère Germain, 29 ans, rejoint la salle presse pour se poser et évoquer, pendant plus d'une demi-heure, son actualité et celle de son club qui se déplace à Toulouse ce dimanche soir.Si vous étiez amené à juger votre début de saison, quelle note vous attribueriez-vous ?VALERE GERMAIN. Je me mettrai la moyenne, un 5 sur 10. Loin d'être exceptionnel, je n'ai pas non plus été catastrophique. Sans me chercher des circonstances atténuantes, je joue côté droit. Il ne s'agit pas de mon véritable poste. Au début l'expérience s'est révélée plutôt concluante. Ensuite en octobre, c'est devenu plus difficile pour le collectif comme pour moi.Marseille vient de s'approprier la deuxième place. Le plus dur est-il de s'y maintenir ?Ce championnat est tellement serré, assez étrange même. La plupart des clubs peinent à s'inscrire sur la durée pour creuser un petit écart. Derrière Paris, on est les seuls gros, avec Lille, à tirer notre épingle du jeu.Les années passées vous caliez souvent face aux grosses écuries. Pourquoi négociez-vous bien mieux ces rendez-vous cette saison ?On aborde ces matchs avec un peu plus d'expérience. On ne nourrissait pas de complexe avant, mais on avait peut-être tendance à s'ajouter un peu trop de pression. Pour tenir nos objectifs il faut savoir battre nos concurrents directs.Faut-il dès lors s'inquiéter avant le déplacement de ce dimanche à Toulouse, actuel 19e ?Tout le monde s'attend à nous voir nous imposer tranquillement. On a payé pour savoir, à Amiens notamment qu'un match se gagne sur le terrain et pas en se référant aux classements des deux équipes. A nous d'adopter la bonne attitude et de mettre les ingrédients nécessaires pour singer un troisième succès ...