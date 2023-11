information fournie par So Foot • 13/11/2023 à 18:51

Toulouse-Liverpool : la superbe semaine du couple Dønnum-Bizet

Une semaine comme ça n’arrive qu’une fois dans la vie !

La belle histoire a débuté jeudi dernier, lorsque Toulouse a battu Liverpool en Ligue Europa (3-2) avec un but de Aron Dønnum. Elle s’est terminée à Brisbane Road, dans l’Est londonien dimanche après-midi, quand Tottenham et Liverpool se sont quittés dos-à-dos (1-1) en Women Super League, la première division anglaise, et avec une réalisation de Celin Bizet Ildhusøy.…

JF pour SOFOOT.com