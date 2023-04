Toulouse, le carton violet

Cinq buts, deux doublés, un missile en la lucarne : dans une finale qui restera gravée dans l'histoire, le TFC a anéanti le FC Nantes grâce à sa force de frappe offensive (1-5). Logan Costa et Thijs Dallinga, les deux grands héros du soir, se souviendront longtemps de leur nuit francilienne.

Quelques secondes avant le coup de sifflet final, un homme était déjà dans les starting-blocks, prêt à envahir une pelouse qu’il avait quittée dix minutes plus tôt. Logan Costa, le sourire jusqu’aux oreilles, malgré ses quinze petits matchs professionnels dans les bottes avant ce samedi, s’est mué en symbole d’un Téfécé irrésistible au Stade de France, venu décrocher avec brio et sans crainte la deuxième Coupe de France de son histoire (1-5). Jamais Nantes n’aura pu envisager la défense de son titre, tant son adversaire du soir semblait être dans la zone, porté par une escouade offensive déchaînée. Ce sacre, quelques mois seulement après la remontée toulousaine dans l’élite du football français, vient également concrétiser un projet au long cours, rempli de belles idées et d’une mentalité portée vers l’attaque qui rafraîchit.

Huit nationalités et des confirmations

La déferlante violette aura submergé sur son passage. Treize frappes, sept cadrées et cinq buts ? Peu nombreuses sont les équipes à se targuer de pareilles statistiques dans une partie aussi stressante et crispante qu’une finale. Et pourtant, tout a commencé très rapidement : sur le premier corner, Costa, cap-verdien d’origine mais natif de Saint-Denis – la symbolique est belle -, s’élève plus haut que tout le monde et place un coup de casque imparable pour Alban Lafont. Euphorique, le défenseur n’est jamais redescendu de son nuage, et s’est même offert un improbable doublé sept minutes plus tard sur un deuxième coup de pied arrêté. La tournure des événements en leur faveur, les Toulousains auraient alors pu baisser le pied et faire redescendre leur bloc. Mais non, Philippe Montanier, porté par ses idées claires, a vu son buteur maison Thijs Dallinga prendre feu à son tour.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com