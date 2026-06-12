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Toulouse laisse filer un défenseur de 18 ans à la Juventus
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 14:54

Toulouse laisse filer un défenseur de 18 ans à la Juventus

Toulouse laisse filer un défenseur de 18 ans à la Juventus

La Vieille Dame en pince pour les jeunes. Louis Reynaud, qui a fêté ses 18 ans en avril, va s’engager pour 4 ans à la Juventus en provenance de Toulouse, selon L’Équipe . Arrivé au Téfécé à ses 11 ans, le natif du Puy-en-Velay avait disputé 19 petites minutes en professionnel , en Coupe de France contre Angers le 10 janvier dernier (1-1, 6-5 t.a.b.). Il a refusé d’y signer son premier contrat pro.

Pas de retrouvailles avec Comolli

Le grand défenseur central gaucher (1,90 m) s’était blessé au dos, et était revenu avec la réserve fin novembre (10 matchs cette saison). Il rejoint le club italien qui vient de licencier son directeur général Damien Comolli, ex-président du TFC , selon Sky Sports et Gianluca Di Marzio.…

NB pour SOFOOT.com

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