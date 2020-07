Toulouse, la classe américaine

Mais que sont-ils venus faire dans cette galère ? Alors que le club haut-garonnais vient de descendre en Ligue 2, les dirigeants ont annoncé sa vente à un fonds d'investissement américain. Un pari sur l'avenir ou une prise de risque hasardeuse et inconsciente du côté de l'Oncle Sam ?

Une très bonne affaire sur le marché des clubs

Au bord de la Garonne, la rumeur gonflait depuis plusieurs semaines et tout le monde savait que le Téfécé allait être vendu prochainement par son président, Olivier Sadran, à un fonds d'investissement américain, surfant ainsi sur la vague des investisseurs étrangers. Après Marseille et Bordeaux, voilà donc un nouveau club sous pavillon américain : Toulouse est dorénavant et officiellement la propriété de RedBird Capital Partners, qui vient d'avaler 85% des parts, le reste étant conservé par Sadran, désireux de maintenir une place au sein du conseil d'administration du club. Au-delà de l'aspect sportif, avec la nomination de Damien Comolli, qui a notamment été par le passé manager général de Tottenham, puis directeur sportif de Liverpool et du Fenerbahçe, à la présidence, c'est aussi l'intérêt économique de la transaction qui intrigue. Pourquoi un fonds d'investissement américain, valorisé à plus de 4 milliards de dollars, déjà propriétaire des Yankees de New York et des Cowboys de Dallas, s'est-il positionné sur une équipe de seconde zone, régulièrement moquée et critiquée pour ses performances sportives, qui vient en plus de descendre en Ligue 2 après une saison cataclysmique (trois victoires en vingt-huit journées de championnat) ? Étrange, d'autant que malgré l'attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, loin de là. Bordeaux et Marseille, avec des résultats sportifs différents, ont été incapables d'assurer une quelconque source de rentabilité à leurs propriétaires. Idem concernant Lille ou Nice. Alors, pourquoi le TFC ?Peut-être parce que précisément, le jeu en vaut la chandelle. Plutôt que de sortir les poncifs habituelsou, intéressons-nous au dossier toulousain. RedBird Capital Partners Lire la suite de l'article sur SoFoot.com