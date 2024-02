Toulouse, l'Europe pour sourire

En difficulté en championnat, où il occupe une inquiétante 14e place, à un point seulement de la zone rouge, le Téfécé se déplace à Lisbonne sans certitudes, à l’image d’une rencontre qui a failli ne pas avoir lieu.

Une vague violette va déferler sur Lisbonne ce jeudi. À l’occasion de leur barrage aller de Ligue Europa, les Toulousains pourront compter sur le plus gros déplacement de supporters de leur histoire. En effet, ils seront plus de 3 000 fans français à se rassembler dans la capitale portugaise pour encourager leurs protégés. Un soutien bienvenu, alors que Toulouse galère en championnat. Si la grève des policiers qui frappe actuellement le Portugal a un temps mis en danger la tenue du match, les Occitans n’auront finalement qu’à se méfier des fouilles à l’entrée du stade avant de profiter sereinement d’une rencontre historique pour leur club. Si quelques mouvements de grève sont potentiellement prévus dans les aéroports, la partie aura bien lieu.

La Ligue Europa, le bol d’oxygène toulousain

Qualifié en Coupe d’Europe au titre de sa victoire en Coupe de France l’an dernier, Toulouse n’aura pas l’occasion de rééditer son exploit cette saison. Éliminé par Rouen, le club sudiste a ajouté une couche de morosité à une saison déjà bien compliquée. Incapable de l’emporter à la maison en championnat depuis le 1 er octobre et un large succès face à Metz (il l’a depuis emporté face à Lask et Liverpool en C3), le Téfécé a mieux fait de voyager. Ses trois victoires de l’année 2024 ont été obtenues à l’extérieur, à Chambéry, Metz et Reims. Des adversaires d’un calibre bien inférieur à celui du Benfica Lisbonne, dont le palmarès européen compte deux victoires en Ligue des champions, lointaines certes (1961 et 1962), et un total de 10 finales jouées. En Ligue Europa, à l’exception d’une belle fessée reçue à Liverpool (5-1), les Violets ont d’ailleurs toujours rapporté des points en déplacement (nul face à l’Union saint-gilloise et victoire sur la pelouse de LASK), forts d’un gros soutien populaire, même loin de ses bases.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com