Toulouse griffe Grenoble et verra les barrages

Vainqueur tranquille de Grenoble (3-0), Toulouse n'est plus qu'à deux matchs d'un retour en Ligue 1. Solides derrière et efficaces devant, les Toulousains ont rapidement plié la partie, avant de contrôler des Grenoblois bien pâlots, qui peuvent être satisfaits de leur saison. Les Haut-Garonnais attendent désormais de pied ferme le 18e de Ligue 1.

Toulouse FC 3-0 Grenoble Foot 38

Ce diable de Machado

En mission pour remonter en Ligue 1 un an après l'avoir quittée, Toulouse n'a pas tremblé ce vendredi soir au Stadium pour se défaire de Grenoble (3-0) et se rapproche petit à petit d'un retour dans l'élite. Vainqueur du Paris FC au tour précédent, le GF38 n'a pas démérité face aux Toulousains mais s'est montré trop timide devant le but pour espérer affronter le 18de Ligue 1 la semaine prochaine.Le traditionnelsonne bien creux dans un Stadium désert. Encouragés par des milliers de supporters dès leur arrivée au stade, les Toulousains ne tardent pas à se montrer dangereux sous le déluge. Sur une première incursion dans la surface, Manu Koné se fait accrocher par Anthony Belmonte et le Téfécé obtient déjà l'opportunité de punir le GF38. Très à l'aise à 11 mètres, Stijn Spierings doit s'y reprendre à deux fois pour tromper Brice Maubleu, avant de se prendre une mandale de la part de Charles Pickel. Les Grenoblois ont bien du mal à exister pendant les 45 minutes, ne cadrant aucune frappe. Le seul véritable danger vient d'un coup de casque de Moussa Djitté, qui envoie le cuir sur la barre de Maxime Dupé (11). Tranchants sur chacun de leurs contres, les potes de Vakoun Bayo vont même doubler la mise après vingt minutes de jeu. En feu sur son côté gauche, Deiver Machado humilie la défense de Grenoble avant de servir en retrait Manu Koné, qui ne tremble Lire la suite de l'article sur SoFoot.com