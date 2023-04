Toulouse gifle Nantes et remporte la Coupe de France 66 ans après

Il n'aura fallu qu'une demi-heure à Toulouse pour sceller le destin d'une finale à laquelle le FC Nantes n'a jamais semblé invité. Les hommes de Philippe Montanier s'offrent ainsi une nouvelle Coupe de France, 66 ans après la dernière, en s'imposant largement au Stade de France (1-5).

FC Nantes 1-5 Toulouse

Buts : Blas (74 e ) pour les Canaris // Costa (4 e et 10 e ), Dallinga (23 e et 31 e ) et Aboukhlal (79 e ) pour les Violets

Si l’avant-match avait clairement fait pencher la balance en faveur des Nantais, ceux-ci apprendront à leurs dépens qu’une finale de Coupe de France ne se joue pas qu’en tribunes. Et les espoirs des Bretons ont très vite été douchés, dans une partie ressemblant d’avantage à une opposition entre professionnels et U19 qu’entre une équipe de Toulouse douzième de Ligue 1 et des Canaris seizièmes. Le Téfécé s’offre ainsi sa deuxième Coupe de France (si on prend en compte la date de 1937 sur le logo) au terme d’une promenade de santé (1-5).…

par Anna Carreau, au Stade de France pour SOFOOT.com