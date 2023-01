Toulouse et Reims sereins, Lorient s'en sort aux tirs au but

Si Toulouse, Reims et le Paris FC n'ont pas tremblé pour se défaire respectivement d'Ajaccio, des Herbiers et de Chamalières, Grenoble n'a pas brillé à Plabennec, et Lorient a eu besoin de la main ferme de Vito Mannone pour revenir indemne de Bastia. Enfin, le RC Grasse est passé proche de l'exploit contre Rodez, mais les tirs au but sont souvent cruels.

Toulouse 2-0 Ajaccio

Bastia 1-1 (1-4 TAB) Lorient

Trois minutes montre en main. C'est le temps qu'il aura fallu aux Toulousains, l'heure de jeu passée, pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Présent dans la zone de vérité, Zakaria Aboukhlal est idéalement placé pour reprendre un centre fort de Thijs Dallinga, et ainsi scorer son sixième pion de la saison. Quelques instants plus tard, à la sortie d'un cafouillage dans la surface ajaccienne, Warren Kamanzi décale idéalement Rafael Ratão, pour le but du break. Rideau !Dans une rencontre assez terne, légèrement dominée aux points par les Corses, qui ont trouvé la barre par Van Den Kerkhof en première période, Lorient profite d'une passe en retrait mollassonne du même VDK, mal jugée par Sainati, et exploitée par Ibrahima Koné. Après la sortie au large de son portier Zacharie Boucher, Bastia recolle par l'ancien de la maison merlu, Joris Sainati, à la retombée d'un ballon mal dégagé sur corner. Mais la séance de tirs au but est fatale aux hommes de Régis Brouard, qui voient Vito Mannone détourner la frappe de Djoco sur la barre, puis celle de…