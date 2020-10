Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toulouse écrase Toulon et enchaîne Reuters • 04/10/2020 à 23:46









Toulouse écrase Toulon et enchaîne par Samuel Messberg (iDalgo) Le Stade Toulousain s'est imposé sur sa pelouse 39-19 contre le Racing Club de Toulon ce dimanche soir pour le compte de la troisième journée de Top 14. Après une excellente première mi-temps les Toulousains ont pu dérouler. Ils menaient 25-0 à la pause en marquant notamment à 3 essais dans les 40 premières minutes. Les Toulonnais étaient revenus avec de meilleurs intentions et ont tout donné jusqu'à revenir à 25-12. Les Garonnais ont ensuite enfoncé le clou grâce à un nouvel essai, avant de prendre un carton rouge par Neti. Cela ne suffira pas pour les Toulonnais qui ont finalement perdu de 20 points. Prochain match pour les locaux dimanche prochain contre le Racing 92. Les Toulonnais recevront eux Montpellier.

