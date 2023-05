Toulouse, défaites de famille

Equipe de football de Toulouse (tfc) - Equipe de football de Nantes (fcn) during the Ligue 1 Uber Eats match between Toulouse and Nantes Stadium Municipal on May 14, 2023 in Toulouse, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

À peine redescendu d'une première Coupe de France remportée depuis 66 ans, le Téfécé se retrouve empêtré dans plusieurs affaires extrasportives. L'ambiance n'est déjà plus à la fête.

« On est passés d’un climat tropical, où tout allait bien, il faisait beau et chaud, et là il y a eu un petit coup de grisou. » Frédéric, 50 ans, dont près de trois décennies à pousser derrière le TFC, résume assez bien le changement d’ambiance qu’ont connu les amoureux du Toulouse Football Club ces dernières semaines. Depuis le triomphe en Coupe de France le 29 avril dernier, les affaires extrasportives se succèdent pour les Violets. Un drame en trois actes, commencé par le refus de trois joueurs (Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra et Saïd Hamulic) d’enfiler le maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie. Quelques jours plus tard, RMC Sports révélait que l’international marocain aurait eu des mots graves à l’encontre de Laurence Arribagé, adjointe aux Sports à la mairie de Toulouse, lors des célébrations au Capitole, un épisode démenti par les deux intéressés et qui a depuis fait l’objet d’une enquête interne du club. D’abord mis à l’écart, le joueur a été réintégré au groupe ce jeudi, et postule pour jouer ce dimanche à Nice, a confirmé Philippe Montanier devant la presse.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Aboukhlal a eu lieu en présence de la direction du Club. …

