16/05/2023

Toulouse : Aboukhlal mis à l’écart suite à une altercation avec une élue

C’est quelque chose, la gueule de bois toulousaine.

Sur une série de trois matchs sans victoire depuis le triomphe en Coupe de France (deux nuls et une défaite), le Toulouse FC perd qui plus est un élément important pour la suite de la saison. RMC Sport ayant rapporté une altercation entre Zakaria Aboukhlal (23 ans) et Laurence Arribagé, adjointe en charge des Sports à la mairie de Toulouse, le TFC a annoncé lundi soir la mise à l’écart provisoire de son joueur. Une algarade s’est produite le jour des festivités organisées le 29 avril dernier, au lendemain de la finale de Coupe remportée par le Téfécé, où l’élue aurait demandé à plusieurs joueurs toulousains de faire moins de bruit au moment où un discours était prononcé. Aboukhlal lui aurait alors répondu que chez lui, « les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ».…

