Toulon s'impose contre un Brive malade

par Samuel Messberg (iDalgo) Toulon recevait Brive ce vendredi soir pour le compte de la huitième journée de Top 14. Les Toulonnais se sont imposés sur le score de 35-19 et enchaîne avec une deuxième victoire consécutive et surtout un seizième match sans défaite à domicile pour une série qui dure maintenant depuis plus d'un an et le mois de septembre 2019. De son côté le CA Brive n'a pas gagné depuis quatre matchs et devra reprendre une marche en avant s'il veut se maintenir dans l'élite. Au classement Toulon est quatrième à cinq points du leader clermontois et Brive est douzième avec un seul point d'avance sur le premier relégable Castres. Au prochain match le Racing ira chez la lanterne rouge Agen tandis que Brive recevra le Racing 92.

