Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toulon enchaîne à domicile contre le CO Reuters • 23/10/2020 à 23:09









Toulon enchaîne à domicile contre le CO par Adonis Vesin (iDalgo) Cette saison, Mayol est imprenable. Pour la troisième fois de la saison, le RCT s'est imposé sur ses terres, cette fois contre Castres (19-6). Toulon a juste concédé l'ouverture du score (0-3, Urdapilleta 7e) avant de prendre les devants suite au carton jaune de Babillot (12e, placage au-dessus des épaules). Carbonel (14 points) a continué de châtier au pied chaque erreur de la défense castraise, aidé au tableau d'affichage par l'essai de Paia'Aua (19-6, 53e). Les Varois se replacent à la cinquième position (3V 2D). Le CO est avant-dernier avec un seul succès. Les hommes de Mauricio Reggiardo ont toutefois montré des signes de progrès, notamment en défense.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.