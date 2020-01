Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toulon écrase Bayonne et fait un sans-faute Reuters • 18/01/2020 à 23:19









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Rugby Club Toulonnais n'a pas fait dans la dentelle samedi soir face à Bayonne en Challenge Cup. Dans un match qui ne pouvait pas impacter le classement du groupe, le RCT a quand même donné la leçon à son homologue français et s'est imposé sur le score de 50 à 6. Les Toulonnais ont inscrit huit essais tandis que son adversaire n'a pu profiter que de deux petites pénalités. Gigashvili y est allé de son doublé et, en tout, sept toulonnais différents ont marqué dans le camp adverse. Les Toulonnais finissent premier de leur groupe avec 28 points et 6 victoires en 6 matchs. Ils accueilleront lors de leur quart de final. L'Aviron Bayonnais termine troisième de la poule. Le RCT accueillera le LOU en Top 14 samedi prochain pour un duel au sommet.

