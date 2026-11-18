Le ministre de l'Economie Roland Lescure, à Paris le 17 novembre 2026. ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La retraite par capitalisation gagne du terrain: le ministère de l'Economie s'est félicité mercredi du succès du plan d'épargne retraite (PER), qui comptait fin juin 13,7 millions de titulaires pour un encours de 165 milliards d'euros (+21,1 % sur un an).

Ce produit d'épargne "est un choix de liberté pour mieux préparer la retraite", a souligné le ministre de l'Economie Roland Lescure, cité dans un communiqué, "il finance dès aujourd'hui nos entreprises, notre innovation et notre croissance".

Introduit par la loi Pacte de 2019, le PER prospère grâce à son avantage fiscal et aux incertitudes autour de l'équilibre financier du régime par répartition.

C'est un produit de long terme. Les versements sont libres, mais ne seront pas récupérables avant l'âge de la retraite, sauf cas exceptionnels.

La gestion des PER est souvent déléguée à des compagnies d'assurance. Plus le client est jeune, plus les placements sont risqués. Avant l'âge de 40 ans, les versements sont investis presque intégralement en unités de compte (UC), à savoir des investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs durant les bonnes années.

A l'heure de la retraite, le détenteur d'un PER pourra choisir de récupérer son capital ou de bénéficier d'une rente mensuelle.

La retraite par capitalisation figure en bonne place des programmes de plusieurs candidats à l'élection présidentielle, comme Marine Le Pen ou Édouard Philippe, par exemple.