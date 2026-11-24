Toujours autant de femmes tuées par des proches dans le monde en 2025, dénonce l'ONU

Quelque 47.000 femmes et filles ont été tuées par des proches en 2025 dans le monde ( AFP / Anthony WALLACE )

Quelque 47.000 femmes et filles, soit environ cinq par heure, ont été tuées par des proches en 2025 dans le monde, un chiffre comparable à celui des années précédentes, selon un rapport de l'ONU publié mardi.

Selon les estimations d'ONU Femmes et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le nombre de femmes et de filles tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille reste stable depuis plusieurs années, oscillant entre 45.000 et 51.000.

L'an dernier, 78.000 homicides volontaires ont été commis sur des femmes, et 60% d'entre sont des féminicides commis par des proches, selon ce rapport publié pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Ce total de 47.000 femmes et filles tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille, estimé à partir de l'analyse de statistiques émanant de 122 pays et territoires, représente 129 victimes chaque jour.

Alors que les femmes représentaient 19% des victimes d'homicides dans le monde en 2025, 60% d'entre elles ont été tuées dans la sphère privée ( AFP / Thomas SAMSON )

Alors que les femmes représentaient 19% des victimes d'homicides dans le monde en 2025, 60% d'entre elles ont été tuées dans la sphère privée, tandis que seulement 11% des homicides visant des hommes ont été commis dans ce contexte.

L'ONU insiste en conséquence sur "l'urgence de garantir que la prévention de la violence domestique prenne en compte les relations intimes, ainsi que les relations au sein de structures familiales plus larges".

Même si aucune région n'est épargnée, le plus grand nombre de victimes de féminicides par un proche a été une nouvelle fois enregistré en Afrique (22.100), devant l'Asie (15.100), les Amériques (7.400), l'Europe (2.100) et l'Océanie (300).

Le rapport pointe par ailleurs que, bien que les taux d'homicide aient diminué à l'échelle mondiale, les taux de féminicide ont reculé plus lentement, notamment dans les Amériques et en Europe.

Les taux de féminicide ont reculé plus lentement, notamment dans les Amériques et en Europe ( AFP / John MACDOUGALL )

Cela suggère, d'après l'ONU, "que ces crimes sont profondément enracinés dans les normes sociales et les stéréotypes de genre, et met en évidence l'existence d'obstacles spécifiques entravant l'accès des femmes et des filles à la justice".

Le terme féminicide désigne les homicides de femmes et de filles liés au genre. Outre les meurtres commis par un partenaire intime ou un membre de la famille, il peut également englober certaines victimes de la criminalité organisée, du travail forcé ou de la traite des êtres humains.

Les données concernant les féminicides commis au-delà de la sphère privée demeurent très limitées, remarque le rapport, ne permettant pas encore de mesurer l'ampleur de ce phénomène au niveau régional ou mondial.