information fournie par So Foot • 29/10/2023 à 11:26

Touché pendant le Clasico, Tchouameni sera absent deux mois

Entre six et huit semaines…

« Suite aux examens effectués sur notre joueur Aurélien Tchouameni par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche. Evaluation en cours. » Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Dans un communiqué publié ce dimanche matin, la Casa Blanca informe du nouveau pépin physique de son milieu de terrain français. Titulaire lors de la victoire face au FC Barcelone (2-1) plus tôt ce week-end, l’ancien patron de l’entrejeu monégasque était sorti en boitant. La majorité des médias espagnols s’accordent à dire que l’International français sera écarté des terrains entre six et huit semaines.…

MD pour SOFOOT.com