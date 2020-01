Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham tenu en échec à Watford Reuters • 18/01/2020 à 16:14









Tottenham tenu en échec à Watford par Samuel Martin (iDalgo) En ouverture de la 23e journée de Premier League, Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Watford. Et pour la cinquième fois de suite en championnat, les Spurs ne sortent pas vainqueur de leur rencontre (0-0). Ils ont même évité une défaite car ce sont les Hornets qui se sont montrés les plus dangereux. Les hommes de Nagel Pearson enchaînent une septième rencontre sans défaite au terme d'une confrontation qu'ils ont dominé. Malgré un début de match compliqué, ils reviennent bien dans la partie et mettent régulièrement en danger Gazzaniga. C'est le cas au retour des vestiaires quand Doucouré (47') et Sarr (51') manquent de peu l'ouverture du score. La plus grosse occasion sera dans les pieds de Deeney . Deulofeu obtient un pénalty que le capitaine emblématique frappe mais le portier argentin des Spurs anticipe parfaitement et repousse sa tentative (70'). Lamela est même tout près d'offrir le petit hold-up pour son équipe en toute fin de match mais son tir du gauche est stoppé sur sa ligne par la nouvelle recrue des locaux Ignacio Pussetto (92').Tottenham reste 7e au classement quand Watford n'est qu'à deux points de la zone de relégation.

