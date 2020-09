Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham sort Chelsea aux tirs-au-but Reuters • 29/09/2020 à 23:37









Tottenham sort Chelsea aux tirs-au-but par Adonis Vesin (iDalgo) Dixième tireur. Mount s'élance. L'Anglais tire à droite de Lloris. Sa tentative heurte le poteau et sort. Chelsea est éliminé par Tottenham de la League Cup (1-1, 5 tab à 4) après avoir maîtrisé la rencontre. Timo Werner avait trouvé la faille dans le mur dressé par Hugo Lloris et sa défense (1-0, 19e). Dominé, Tottenham a réussi son coup. Sur un centre parfait de Reguilon, Lamela contrôle et enchaîne par une frappe qui ne laisse aucune chance à l'ancien Rennais Édouard Mendy (1-1, 83e). Après une série de contre-pied infligés par les tireurs à Lloris et Mendy, les Spurs de Gareth Bale passent le quatrième tour de la coupe de la Ligue.

