Tottenham se relance avec Lloris, Manchester United cale par Samuel Martin (iDalgo) Surprise au Tottenham Hotspurs Stadium : Hugo Lloris a été titularisé et a retrouvé son brassard de capitaine après avoir manqué près de quatre mois de compétition. C'est un retour gagnant car les hommes de José Mourinho l'ont emporté face à Norwich grâce à un but de Son à la 80e minute (2-1). Dans le même temps, Leicester s'est également imposé à domicile contre West Ham (4-1) grâce notamment à un doublé d'Ayoze Perez. A noter que le buteur emblématique des Foxes Jamie Vardy est sorti sur blessure juste avant la pause (44'). Un peu plus tard, Manchester United avait l'occasion de se relever de la défaite à Anfield le week-end dernier en recevant Burnley. Mais sans Marcus Rashord blessé, les Red Devils ont enchaîné un deuxième revers de rang (0-2). Ils voient désormais le top 4 s'éloigner à six points pendant que les Clarets prennent de l'avance sur la zone de relégation.

