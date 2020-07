Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham s'éloigne de l'Europe, Everton et Southampton se neutralisent Reuters • 09/07/2020 à 21:30









Tottenham s'éloigne de l'Europe, Everton et Southampton se neutralisent par Matthieu Cointe (iDalgo) Au bout de l'ennui, Tottenham a concédé le nul sur la pelouse de Bournemouth pour le compte de la 34ème journée de Premier League (0-0). L'équipe de José Mourinho a encore déçu dans le contenu avec la statistique parlante de 0 tir cadré. Les Spurs auraient même pu s'incliner en toute fin de partie sur un but de Joshua King, refusé pour une main après vérification de la vidéo. Au classement, Tottenham est 9ème, à deux longueurs d'une potentielle place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. De leur côté, les Cherries restent dans la zone rouge. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Everton et Southampton se sont quittés dos à dos (1-1) dans un duel de milieu de tableau (11ème et 12ème du championnat). Richarlison a répondu à l'ouverture du score de Danny Ings en première période. James Ward-Prowse a manqué un pénalty.

