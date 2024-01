Tottenham renverse Brentford, Manchester City tranquille face à Burnley

On aimerait bien connaître la causerie d’Ange Postecoglou à la mi-temps !

Bousculé sur sa pelouse pendant 45 minutes, Tottenham a trouvé les ressources nécessaires pour renverser Brentford et se hisser à la quatrième place (3-2), à l’occasion de la 22 e journée de Premier League. Dans un premier acte rugueux, où les joueurs s’écharpent régulièrement, c’est Brentford qui fait la différence, grâce au Français Neal Maupay (0-1, 15 e ) . À la pause, les Spurs sont bousculés et inquiètent. Sauf qu’au retour sur le pré, ces derniers font immédiatement mouche, et plutôt deux fois qu’une. Destiny Udogie (1-1, 48 e ) puis Brennan Jonhson (2-1, 49 e ) retournent complètement le match et enflamment le Tottenham Hotspur Stadium, sur deux caviars de Timo Werner. Moins de dix minutes plus tard, c’est Richarlison qui assoit la domination nouvelle des siens (3-1, 56 e ) . Par la suite, Ivan Toney frôle le montant (61 e ), puis loupe une énorme occasion (64 e ). Udogie décide alors de lui offrir un but en lui adressant une magnifique passe en retrait (3-2, 67 e ) . Sans conséquence pour les Londoniens, qui valident un succès précieux.…

JF pour SOFOOT.com