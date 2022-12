Tottenham remonte Brentford

C'est Harry Kane qui a sonné la révolte.

Brentford 2-2 Tottenham

Pas de cadeau en retard au lendemain de Noël.Dans une partie mal engagée sous le soleil londonien, Tottenham a remonté le score et a concédé le match nul sur le terrain de Brentford pour son retour à la compétition (2-2), ce lundi. Tout avait pourtant mal débuté pour les visiteurs en ce jour de. Après une entame manquée, l'Allemand Vitaly Janelt sanctionne lesen marquant du genou dans le but vide de Fraser Forster, surpris par une déviation de Clément Lenglet sur la volée initiale de Mathias Jensen. L'occasion pour les hommes d'Antonio Conte de porter leur belle série d'ouvertures du score concédées à neuf rencontres de rang et de rentrer aux vestiaires menés.Toujours pas à l'endroit après la pause, Tottenham encaisse le onzième but en championnat d'Ivan Toney sur un corner offert auxpar Eric Dier. Le moment choisi par lespour se sortir de ce mauvais pas. Idéalement servi par un centre lointain de Clément Lenglet, Harry Kane sonne la révolte des siens en réduisant la marque d'un coup de casque. Suit dans la foulée le but égalisateur de Pierre-Emile Højbjerg, trouvé au cœur de la surface par Dejan Kulusevski. Kane passe même tout près de donner la victoire aux siens, mais sa tête s'écrase sur la transversale de David Raya (84). À l'issue de ce nul à rebondissements, Brentford est neuvième, tandis que Tottenham reste quatrième, mais peut voir Newcastle et le podium s'échapper.43 jours plus tard, la Premier League a repris et visiblement, le Tottenham aux deux visages n'a pas changé.