Tottenham qualifié, l'Atalanta dépucelé, le Bayern et Lewandowski sans pitié

Une soirée de Ligue des champions n'est jamais reposante. Après avoir été mené de deux buts, Tottenham a renversé l'Olympiakos (4-2) pour valider son ticket pour les huitièmes et soulager José Mourinho. Dans le même groupe, le Bayern Munich est allé dévorer l'Étoile rouge de Belgrade (6-0), grâce à notamment un quadruplé de Robert Lewandowski en quinze minutes. Dans l'autre groupe, l'Atalanta reste en vie après son succès contre le Dinamo Zagreb (2-0), pendant que Manchester City assure sa première place avec un nul décevant contre le Shakhtar (1-1).

Étoile rouge de Belgrade 0-6 Bayern Munich

Un quadruplé en quinze minutes. C'est la nouvelle dinguerie proposée par Robert Lewandowski, mardi soir, à Belgrade. Pas verni en première période entre quelques occasions manquées et un but refusé, l'international polonais s'est défoulé après la pause : un penalty sans trembler, un pion de renard après une remise de Tolisso, un centre de Pavard coupé de la tête et la conclusion du droit d'une belle combinaison à trois dans la surface. Voilà pour le bilan de la soirée de l'infatigable buteur bavarois, déjà auteur de dix caramels en cinq rencontres en Ligue des champions cette saison. Et un carton complètement mérité pour le Bayern contre une équipe de l'Étoile rouge dépassée du début à la fin (6-0). En première période, le champion d'Allemagne avait déjà étouffé son adversaire serbe (15 tirs à 0), faisant la différence une première fois grâce à un jolie tête de Goretzka. La cerise sur le gâteau sera pour Tolisso, aligné sur le côté droit par Flick, auteur du clou du spectacle bavarois d'un plat du pied classique., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à Robert Lewandowski pour claquer un quadruplé. Un record de rapidité. Un immense monstre, surtout.