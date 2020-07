Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham perd gros à Sheffield Reuters • 02/07/2020 à 21:28









Tottenham perd gros à Sheffield par Léo De Garrigues (iDalgo) Battus sur la pelouse de Sheffield United (3-1), les Spurs laissent des plumes dans la course aux places européennes. Sander Berge a ouvert le score dès la 31e minute avant que le Français Lys Mousset, à peine entré en jeu, ne double la mise à la 69e minute. Un quart d'heure plus tard, Oliver McBurnie a exploité les largesses défensives de la défense de Tottenham pour accroitre l'avance des siens. Dans les arrêts de jeu, Harry Kane a réduit le score. Sheffield met fin à une série de 3 matchs consécutifs sans victoire et grimpe au 7e rang de la Premier League. Tottenham est doublé par son bourreau du jour et pointe à la 9e place.

