Tottenham obligé de se passer de son maître à jouer pour toute la fin de l’année

La tuile.

Les supporters de Tottenham attendaient fébrilement des nouvelles de James Maddison. Ange Postecoglou en a donné vendredi, et elles ne sont pas terribles. Le verdict est « bien pire que ce que l’on pensait » , a déploré le coach des Spurs , puisque son joueur, touché à la cheville lors de la défaite face à Chelsea, sera absent « probablement jusqu’au Nouvel An » . L’homme aux trois buts et cinq passes décisives en Premier League devrait manquer neuf matchs de championnat, dans une période plus que chargée. Actuellement deuxième, un petit point derrière Manchester City, Tottenham doit croiser le fer avec cinq adversaires engagés dans des Coupes d’Europe : Aston Villa (26 novembre), Manchester City (3 décembre), West Ham (7 décembre), Newcastle (10 décembre) ou Brighton (28 décembre). Et comme les emmerdes volent en escadrille, Micky van de Ven, blessé aux ischios, sera indisponible pour une durée similaire.…

QB pour SOFOOT.com