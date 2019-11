Tottenham : Mourinho remplace Pochettino, quelques heures après son éviction

C'était dans les tuyaux. Dans la foulée de l'annonce du départ forcé de Mauricio Pochettino, la presse anglaise annonçait déjà l'arrivée prochaine de José Mourinho pour reprendre les rênes de Tottenham.En rupture de ban depuis bientôt un an, et son éviction de Manchester United le 18 décembre dernier, le Portugais était visiblement déjà en contact avancé avec les Spurs. L'annonce de son arrivée, seulement quelques heures après l'éviction de son prédécesseur, accrédite d'ailleurs cette thèse.Tottenham est donc le troisième club anglais qui décide de faire confiance à Mourinho, après Chelsea (2004-2007 et 2013-2015) puis Manchester United (2016-2019).Pochettino pris dans une spirale de mauvais résultats« The Chosen One » succède donc à un Mauricio Pochettino arrivé en 2014 chez les Spurs et viré quelques mois après les avoir conduits en finale de la Ligue des champions la saison dernière. Le départ de l'ancien défenseur argentin du PSG a été motivé par la direction du club, actuellement 14e de Premier League, via un communiqué dans lequel on pouvait notamment lire que « les résultats domestiques à la fin de la saison dernière et au début de celle-ci ont été extrêmement décevants ».En cause, une spirale négative et un jeu en déliquescence : dans sa folle course européenne la saison dernière, Tottenham avait en effet laissé des forces en Premier League, ne remportant que trois de ses douze derniers matches. Et s'ils ont terminé dans les places européennes (4e), les Spurs le doivent surtout à l'incapacité chronique d'Arsenal et Manchester United à tenir le rythme.Ces mauvais résultats se sont poursuivis cette saison puisque le club londonien pointe à la 14e place, à onze longueurs de la 4e place, synonyme de C1, et à vingt du leader Liverpool. Pire, Tottenham, éliminé en Coupe de la Ligue par un club de D4, n'a plus remporté de match (trois nuls, deux défaites) de Premier League ...