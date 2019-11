Tottenham : Mourinho fait le show et relance les Spurs

A la 36e minute de jeu, alors que Heung-min Son venait d'inscrire le premier but de Tottenham, José Mourinho est allé se jeter dans les bras de l'un de ses adjoints, venu fêter l'ouverture du score avec le nouveau coach des Spurs. L'image fera peut-être un peu tiquer les supporters du club de Lille, puisque l'adjoint en question n'est autre que João Sacramento, l'ancien bras droit de Christophe Galtier, devenu cette semaine le premier adjoint de Mourinho.Mais qu'importe, le sulfureux technicien portugais, 56 ans, pouvait poursuivre son show entamé avant même le début de cette 13e journée de Premier League. Son premier match officiel depuis onze mois. Une éternité, et le Special One avait visiblement des fourmis dans les jambes.Dans le tunnel qui précède l'entrée sur la pelouse, on l'a vu encourager un à un ses titulaires, surmotivé. Mourinho allait-il enfiler un maillot, un short et des chaussettes ? José Mourinho avec son premier adjoint à sa gauche, João Sacramento, durant la rencontre West Ham-Tottenham. REUTERS/David Klein Pas de Français au coup d'envoiLes caméras constamment braquées sur lui, on n'avait rarement vu un manager aussi présent lors d'un avant-match. Durant les 90 minutes de jeu, le Portugais a été d'abord observateur, ensuite acteur : gesticulant dans sa zone, parfois à la limite d'entrer dans la zone de jeu. Et extatique lors des trois buts de son équipe, lors de la victoire étriquée de ses nouveaux soldats (2-3). Quelques petites révolutions dans l'effectif de départ - pas de trace de Christian Eriksen au coup d'envoi, les anciens Parisiens Lucas Moura, buteur, et Serge Aurier titulaires -, mais pas vraiment en termes de qualité de jeu. Mais, au moins, ce Tottenham version Mourinho s'est montré réaliste, et c'est peut-être ce qui manquait à la version Pochettino. 3 - José Mourinho a déjà glané autant de points v West Ham aujourd'hui (3) que Mauricio ...