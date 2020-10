Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham, Milan et Arsenal s'imposent, Naples s'incline Reuters • 22/10/2020 à 23:17









Tottenham, Milan et Arsenal s'imposent, Naples s'incline par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir avait lieu la première journée de la Ligue Europa. C'était l'occasion de voir les entrées en lice de certains cadors comme Tottenham qui s'est imposé sur sa pelouse contre le Lask Linz sur le score de 3-0 grâce à Lucas , Andrade csc et Son. C'est aussi le cas de l'AC Milan qui s'est imposé 3-1 à Glasgow face au Celtic grace à Krunic, Brahim Diaz et Hauge. Arsenal s'est imposé sur le fil à Vienne contre le Rapid pourtant menés 1-0, les Londoniens sont revenus et ont marqué deux buts par l'intermédiaire de David Luiz et Aubameyang. La surprise nous vient de Naples où l'AZ Alkmaar s'est imposé grace à un but de de Wit. Dans les groupes de Nice, le Slavia Prague s'est incliné 3-1 contre le Slavia Prague.

