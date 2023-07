information fournie par So Foot • 24/07/2023 à 10:23

Tottenham met la pression sur Kane

Harry up , Kane.

Le propriétaire de Tottenham, Joe Lewis, aurait fait pression sur Harry Kane via son président, Daniel Levy, selon les informations du Daily Mail et du Telegraph . Si l’international anglais ne prolonge pas, il sera ainsi placé sur la liste des transferts dès cet été. Les dirigeants londoniens craignent en effet un départ libre de l’attaquant dans un an, à l’issue de son contrat en juin 2024, une situation similaire à celle de Kylian Mbappé.…

GD pour SOFOOT.com