Tottenham libère plusieurs joueurs

De bons et loyaux coqs qui s’envolent vers d’autres cieux.

Ce mercredi, le club de Tottenham a annoncé se séparer de plusieurs éléments de son groupe pro et de son académie. Parmi les départs, on retrouve ceux d’Éric Dier et d’Ivan Perišić, qui ont respectivement rejoint les rangs du Bayern Munich et du Hajduk Split en janvier dernier. Le premier aura passé dix ans sous le maillot du club londonien, participant aux plus belles heures des Spurs , entre la deuxième place de Premier League en 2017 et la finale de Ligue des champions deux ans plus tard. De son côté, Perišić aura disputé moins de deux saisons à Tottenham, avec une rupture des ligaments croisés pour précipiter son départ.…

AD pour SOFOOT.com