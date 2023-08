Tottenham : les premiers sauts réussis d’Ange Postecoglou

Pris en main cet été par Ange Postecoglou, Tottenham a déjà changé d'allure et intrigue par son approche. Certitude : il faudra suivre de près l'évolution de ce projet de jeu.

Il ne semble plus y en avoir que pour eux : le soleil, les sourires, les bras levés. Le charme et les mystères qui émanent traditionnellement du football du mois d’août y sont, bien sûr, pour beaucoup, mais il est toujours assez fascinant de voir à quel point la météo peut vite changer dans un club de foot. En août 2023, il paraît qu’on peut même perdre la gâchette la plus fine de son histoire et tout de même avoir la banane. Mais que se passe-t-il donc, au juste, pour que les premières balades officielles de la version Postecoglou de Tottenham – un nul encourageant à Brentford (2-2) et un succès face au Manchester United (2-0) de Ten Hag – génèrent à ce point de la curiosité et autant de discussions sur le jeu ? Réponse : rien de moins qu’un début de révolution sur le fond et la forme. S’il est évidemment bien trop tôt dans la saison pour jouer au jeu des grandes conclusions et si tout ça n’est jusqu’ici qu’un ensemble de premières pierres, il est en effet possible de noter des teintes novatrices et de saluer le fait que Ange Postecoglou a réussi son premier pari, lui qui est arrivé à Londres cet été comme il a déboulé à Glasgow en juin 2021, soit en affichant son désir de développer un « football passionnant, dont les gens parlent et qui dépasse le cadre du résultat final ».

Si les gens aiment déjà en parler, c’est ici pour une raison simple : avec leur tout nouveau pilote australo-grec, accueilli en grandes pompes par son nouveau public, les Spurs ont radicalement changé. Ils ne sont certainement pas encore prêts à lutter sur la durée avec les meilleures meutes du pays, mais ils attirent tout d’abord le regard car on n’avait plus vu une équipe de Tottenham vivre autant avec le ballon depuis de nombreuses années. Lors des deux premières journées de Premier League, Postecoglou a ainsi vu sa troupe afficher un taux de possession moyen de 62%, soit un taux égal à celui présenté par Manchester City. Ce n’est évidemment qu’un détail, mais un détail qui veut dire beaucoup, d’autant plus lorsqu’il est accompagné d’un autre fait : si les Spurs ont passé les deux dernières saisons en étant plutôt passifs dans leur pressing et en chassant avant tout les contres à grande vitesse, ils ont aujourd’hui déjà basculé dans une approche beaucoup

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com