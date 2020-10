So Foot • 04/10/2020 à 19:30

Tottenham éparpille un Manchester United indigent façon puzzle

Quelle berezina ! Tottenham n'a pas seulement collé un set à Manchester United sur sa pelouse ce dimanche (6-1)., il a aussi révélé au grand jour les abyssales largesses défensives et collectives de la troupe d'Ole Gunnar Solskjær. Qui, dans deux semaines, affronte le PSG en C1...

Manchester United 1-6 Tottenham



En direct : En direct : Manchester United - Tottenham (1 - 0)

La manchette de Lamela, le rouge de Martial

Qu'avez-vous le temps de faire, en sept minutes ? Répondre à un sms un peu gênant, passer un petit coup de balai, jeter un œil aux dernières nouvelles du monde... Manchester United et Tottenham, eux, n'ont pas votre temps. Trente secondes après le lancement des hostilités, Anthony Martial avait déjà eu le loisir d'obtenir un penalty transformé par Bruno Fernandes avant que lesne fassent voler en éclats cette entame rêvée.En plantant deux fois lors des six minutes subséquentes, puis deux nouvelles fois lors de la demi-heure suivante. Car du coté de la défense des, il n'y avait aucun horloger pour mettre les pendules à l'heure. Tout au ralenti, comme si le temps était suspendu. Tout en traînant des pieds, comme s'il y avait le temps de revenir. 90 minutes : c'est la durée qu'il a fallu à Tottenham pour signer un récital, et celle que Manchester United a mise à profit pour se ridiculiser dans les grandes largeurs.Pas le temps de dire ouf, donc, que le clairsemé public d'Old Trafford