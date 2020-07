Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham domine Leicester, Kane voit double Reuters • 19/07/2020 à 19:32









Tottenham domine Leicester, Kane voit double par Matthieu Cointe (iDalgo) Tottenham se replace. Les Spurs se sont imposés dimanche face à Leicester dans le choc de la 37ème journée de Premier League (3-0). L'équipe de José Mourinho a fait très mal aux Foxes en contre attaque avec 3 buts inscrits en première période. Après un CSC de James Justin, Harry Kane s'est offert un doublé pour assurer le succès des siens. Au classement, Tottenham passe 6ème devant Wolverhampton et récupère une place qualificative pour la Ligue Europa. De son côté, Leicester reste 4ème mais laisse l'opportunité à Manchester United et Chelsea de prendre de l'avance dans la course à la Ligue des Champions. Les hommes de Brendan Rodgers affronteront les Red Devils le 26 juillet lors de la dernière journée.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.