Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham craque contre West Ham, Fulham débloque son compteur Reuters • 18/10/2020 à 19:37









Tottenham craque contre West Ham, Fulham débloque son compteur par Adonis Vesin (iDalgo) Un exploit. Manuel Lanzini, fou de joie, a égalisé dans l'ultime minute du temps additionnel (3-3, 90e+4) d'une frappe magnifique dans la lucarne de Lloris. Tottenham a pourtant mené 3-0 dès le premier quart d'heure de jeu (Son 1re, Kane 8e 16e). Les Spurs, en gestion, ont fini par craquer en douze minutes. Balbuena (82e) et un but contre son camp de Sanchez (85e) ont redonné espoir aux hommes de David Moyes. Lanzini, après un coup-franc concédé par Aurier, a offert un point aux Hammers. Le duel entre Crystal Palace et Brighton (1-1), d'un autre niveau, a surtout été marqué par de la nervosité dans les deux formations. Mac Allister (90e), servi par une passe de Maupay détournée par Connolly, a réussi à répondre en toute fin de rencontre à Zaha (19e). Dunk a terminé la rencontre sur un rouge pour un tacle les deux pieds décollés (90e+3). Sheffield et Fulham se sont également neutralisés. Les Londoniens avaient ouvert le score par Lookman (77e). Sharp, tout juste entré en jeu, s'est arraché pour égaliser (85e).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.