Tottenham continue son chemin de croix face à Everton

Tottenham 0-0 Everton

Combien de temps Roberto De Zerbi va-t-il tenir ? Pourtant capable d’aligner les millions et de renforcer son effectif sur toutes les lignes, Tottenham n’y arrive toujours pas en Premier League . Face à Everton, l’embellie n’a pas eu lieu et les Londoniens ont encore calé (0-0).

Si les intentions sont là, elles ne se traduisent pas sur le terrain, pour une équipe qui donne l’impression de perdre ses moyens à l’approche des 30 derniers mètres. Après quatre journées, le bilan est terrible : Tottenham n’a toujours pas gagné, n’a toujours pas marqué, n’a cadré que 12 tirs sur 51 (dont trois matchs sans tirs cadrés à la pause) et surtout, comme depuis deux ans, Tottenham est 17 e .…

JF pour SOFOOT.com